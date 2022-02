Caro bollette, credito per le aziende che produrranno in Abruzzo

290 milioni di euro di credito d'imposta per le imprese che investiranno in energia rinnovabile ed efficientamento energetico nelle regioni del Sud: lo annuncia la deputata di Forza Italia, Rossella Sessa, in una nota.

Agevolazioni saranno riconosciute a quelle aziende che decideranno di puntare i loro sforzi produttivi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; saranno valide fino al 31 dicembre 2023".

"Si tratta di un provvedimento, fortemente voluto dalla ministra Mara Carfagna (foto), che s'inserisce nella più ampia politica del governo contro il caro bollette - spiega la parlamentare - in un momento di particolare delicatezza per il mondo produttivo non solo meridionale, ma nazionale".