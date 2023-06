Accordo Sangritana-Bertani per il trasporto ferroviario dei veicoli commerciali da Atessa a Verona

La società di trasporto su rotaia Sangritana spa ha raggiunto un accordo con la Bertani Trasporti per il servizio di trasporto ferroviario dei veicoli commerciali prodotti dallo stabilimento Fca di Atessa, del gruppo Stellantis, fino a Verona Quadrante Europa (Veneto).

I termini della nuova collaborazione tra la società ferroviaria abruzzese e l’azienda di Reggio Emilia, leader nel mercato logistico dell’automotive in Italia, sono stati illustrati venerdì mattina a Lanciano da Alberto Amoroso, amministratore unico di Sangritana, e dai rappresentanti di Bertani Trasporti.

La scelta della Bertani è ricaduta su Sangritana in quanto la stazione di Atessa a servizio delle industrie è gestita da anni dalla società di trasporto abruzzese, che offre 3 rotazioni settimanali, per un totale previsto di 135 treni nel 2023. Per Federica Bertani, responsabile dell'ufficio innovazione, l’accordo “offre importanti vantaggi, sia in termini di ecosostenibilità, che di riduzione dei costi esterni. Ciascun treno ha la capacità di trasportare circa 80 unità, equivalente a circa 28 autoarticolati bisarca. Il risparmio complessivo stimato per il 2023 sarà significativo. Grazie al trasporto ferroviario riusciremo a evitare tonnellate di emissioni di CO2”.

Alberto Amoroso, amministratore unico di Sangritana, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione: “I risparmi ottenuti evidenziano l'efficacia del trasporto ferroviario sulle medie e lunghe distanze, rendendo la produzione manifatturiera abruzzese più competitiva sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale. Bertani Trasporti ha definito il nostro servizio solido e affidabile, il che ci riempie di orgoglio. Tuttavia, Sangritana desidera andare oltre e intende consolidare la propria partnership strategica con Bertani Trasporti, ampliando le destinazioni sia a livello nazionale sia internazionale, al fine di massimizzare le sinergie tra le due aziende a servizio del tessuto produttivo regionale abruzzese”.

Il ceo di Sangritana ha illustrato i numeri positivi dell'azienda: “Nei primi 4 mesi del 2023 il fatturato supera i 4 milioni di euro, rispetto ai 2,7 milioni dello stesso periodo del 2022. La crescita è costante: da 5,8 milioni del 2019 passeremo a 11,5 milioni nel 2023. Come da 50 dipendenti nel 2019 siamo passati ai 101 attuali. Nel 2022, con i servizi ferroviari effettuati abbiamo risparmiato 19mila tonnellate di emissioni di CO2 e 7,6 milioni di costi esterni”.

Nel corso del’incontro con i media, sono state mostrate le prime immagini della nuova locomotiva D744, a trasmissione diesel-elettrica, che la CZ Loko consegnerà a fine mese a Sangritana. La motrice va ad aggiungersi alle prime due consegnate nel 2020.

A margine dell'incontro si è parlato dell'ipotesi di vendita, da parte della Tua (socio unico di Sangritana), di parte del capitale sociale della storica azienda frentana. Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, ha chiesto l'intervento del presidente della Regione, Marco Marsilio.