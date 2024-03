Uccise la convivente a Casoli: Withbread arriva in Italia da Londra

Michael Whitbread, 74 anni, agli arresti in Inghilterra dal 1° novembre 2023 con l'accusa di aver ucciso a Casoli la convivente, la connazionale Michele Faiers Dawn, 66 anni, arriva oggi in Italia, dando seguito alla richiesta di estradizione della procura di Lanciano.

L'ex consulente informatico atterra alle 22.45 a Roma. Dall'aeroporto, poi, l'uomo sarà trasferito nel carcere romano di Rebibbia e nei successivi cinque giorni dovrà essere fissato l'interrogatorio di garanzia.

Successivamente dovrebbe essere portato nel carcere di Lanciano. Il suo difensore, l'avvocato Massimiliano Sichetti, lo incontrerà per la prima volta sabato.

Lo scorso 13 marzo il giudice britannico ha concesso l'estradizione in Italia accogliendo la richiesta del procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio. Richiesta contro la quale Withbread ha rinunciato a presentare ricorso.

Michele Faiers è stata trovata senza vita il 1° novembre 2023, nel casolare di contrada Verratti dove la coppia viveva, uccisa con nove coltellate alla schiena e al torace. Il delitto risalirebbe al 29 ottobre. Dopo l'omicidio, Withbread sarebbe fuggito in auto fino in Inghilterra, dove è stato poi arrestato dalla polizia locale.

Per l'uomo si apre adesso la fase processuale. Il prossimo 22 novembre, in Corte d'assise a Lanciano inizierà il processo per omicidio volontario aggravato dalla convivenza.