Sciopero dei treni anche nella giornata di venerdì 1 dicembre

Lo sciopero dei treni si protrarrà anche nella giornata di domani, venerdì 1 dicembre.

A renderlo noto è il Gruppo Fs italiane. Lo sciopero nazionale del personale avrà durata di 24 ore: dalle 21 del 30 novembre alle 21 del 1° dicembre con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La protesta è stata proclamata dalle sigle Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb lavoro privato.

Possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e Regionali. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.?

Già da questa mattina è in corso lo sciopero nazionale di 8 ore per il trasporto su rotaia indetto dagli altri sindacati per protestare contro l'incidente ferroviario avvenuto ieri vicino Thurio di Corigliano Rossano, in Calabria, in cui hanno perso la vita due persone.

Alcuni treni, anche regionali, sono stati cancellati.