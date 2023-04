Rubato un escavatore nel cantiere Zes per la rotatoria di Punta Penna a Vasto

Ladri nel cantiere Zes per la realizzazione della rotonda per il porto a Vasto. È successo nello scorso fine settimana, quando la vigilanza si è accorta che è stato portato via un grosso escavatore.

Il furto risale al pomeriggio di sabato 15 aprile. I ladri sono entrati in azione nell'area di cantiere dove è in corso la realizzazione della rotatoria tra la Statale 16 e la strada provinciale proprio all’imbocco dell’area industriale di Punta Penna, un’opera che servirà a velocizzare il traffico di veicoli e mezzi commerciali in un’area fortemente strategica.

È questo il primo cantiere Zes aperto in Abruzzo, inaugurato lo scorso 27 febbraio. Ad accorgersi del furto di un grosso escavatore, di proprietà della dittà che si è aggiudicata l'appalto da un milione 200mila euro, è stato il giorno stesso il personale della società di vigilanza che controlla il cantiere. Sul furto sono in corso le indagini dei carabinieri di Vasto.