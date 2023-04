Rotonda di Punta Penna: interventi per migliorare la qualità dei servizi di distribuzione elettrica

Intervento in corso nei pressi della rotonda di Punta Penna, a Vasto, per migliorare la qualità dei servizi di distribuzione elettrica.

Grazie all’accordo raggiunto la settimana scorsa con Enel distribuzione su proposta della Zes - Zona economia speciale Abruzzo, gli scavi per spostare i sottoservizi nell’area della nuova rotonda di Vasto serviranno anche a posizionare i cavi della media tensione, oggi non presenti, e a riposizionare quelli della bassa tensione già esistenti.

Il cantiere della rotatoria, opera della Zes nell'ambito del Pnrr e che è in via di realizzazione la Statale e la Provinciale all’imbocco dell’area industriale di Vasto per una spesa di 1 milione e 200 mila euro, consentirà di operare un miglioramento della qualità dei servizi di distribuzione elettrica all’intera comunità.

Nei prossimi giorni avranno inizio i lavori per lo spostamento dei sottoservizi, venerdì si procederà al picchettamento del cantiere.