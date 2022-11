Rami pericolanti sulla transcollinare: intervengono i vigili del fuoco con l'autoscala

Intervento dei vigili del fuoco di Chieti nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 novembre, sullo svincolo della transcollinare per mettere in sicurezza la strada da alcuni rami pericolanti.

Nel tratto subito dopo la galleria del Tricalle, in direzione Chieti Scalo, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta con l’autoscala per tagliare in quota i rami pericolanti sulla sede stradale. Le operazioni sono state effettuate con il supporto della polizia municipale.

Si tratta del secondo intervento in poche ore in zona, dopo l’incidente di questa mattina tra lo svincolo della transcollinare e via dei Marsi per un’auto contromano nel quale due persone sono rimaste ferite.