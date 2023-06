Sputi sul palco e prese in giro sul treno Chieti-Sulmona: nuove segnalazioni dopo il Pride [VIDEO]

Non solo le famiglie arcobaleno inseguite mentre recuperavano le automobili dopo la manifestazione e poi scortate della forze dell'ordine, ma anche sputi sul palco e offese sul treno ai manifestanti.

La giornata finale dell'Abruzzo Pride 2023 a Chieti continua a essere contornata da episodi spiacevoli che il coordinamento Abruzzo Pride non esita a denunciare.

"Un gruppo dalla matrice chiaramente fascista ha attaccato verbalmente le famiglie arcobaleno presenti all'evento, insieme alle loro bambine e ai loro bambini - racccontano - . È inconcepibile dover continuare a vivere in un Paese in cui le persone debbano subìre tali violenze e discriminazioni, basate unicamente sul proprio orientamento sessuale o sulla propria identità di genere.Chiediamo con fermezza al Governo e alla Regione immediate misure concrete per garantire la tutela delle persone LGBTQIA+. È assolutamente necessario implementare le Leggi vigenti, in modo da prevenire e contrastare violenza e discriminazioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Purtroppo - proseguono gli organizzatori - è nostro dovere segnalare anche altri episodi. Sono stati visti due anziani signori intenti a sputare sul corteo in marcia dai propri balconi. Registriamo anche un episodio avvenuto in treno, sulla tratta Chieti-Sulmona, denunciato da un ragazzo. “Ehi, tu! Frocio! Biglietto del treno, grazie!”, tra risate e schiamazzi. Questo ragazzo è stato preso in giro per una semplice bandierina rainbow e due strisce arcobaleno sul viso".

Dal coordinamento invitano le autorità a condannare pubblicamente gli attacchi attuati durante l'Abruzzo Pride e a intraprendere azioni immediate per garantire la sicurezza delle persone LGBTQIA+ nel Paese. "Come comunità - dichiarano - resteremo unite e uniti nell’impegno per un futuro in cui la diversità e l'inclusione siano viste come un valore fondamentale della nostra società. Continueremo a lottare per i nostri Diritti, affinché ogni individuo possa vivere pienamente e autenticamente, senza timori. L'Abruzzo Pride è un momento incentrato sulla celebrazione, sull’amore e sulla solidarietà; non dobbiamo permettere che episodi come quelli verificatisi ne intacchino lo spirito. Proviamo gratitudine verso tutte le persone e le organizzazioni che hanno dimostrato il loro sostegno e la loro solidarietà verso le famiglie arcobaleno coinvolte".

Anche l'Arci Pescara si unisce a coordinamento Abruzzo Pride e a tutte le associazioni a supporto, "nel richiedere immediate misure al Governo e alla Regione per garantire la tutela delle persone LGBTQI+. È del tutto inaccettabile - commenta Benedetta La Penna - ad oggi continuare a non avere una legge che garantisca la sicurezza e la libertà di tutte quelle persone che hanno il diritto di amare chi vogliono e che prevenga e contrasti violenza e discriminazioni nei loro confronti. Inoltre, invitiamo le autorità a condannare pubblicamente gli attacchi attuati durante l'Abruzzo Pride e ad intraprendere azioni immediate per garantire la sicurezza delle persone LGBTQI+ nel paese, che devono vivere liberamente senza essere oggetto di odio omolesbobitransfobico".