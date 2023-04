Mondo politico in lutto: addio al professore ed ex deputato Giovanni Di Fonzo

È scomparso alla vigilia di Pasqua Giovanni Di Fonzo, politico ed ex parlamentare. Un brutto male lo ha portato via a 74 anni.

Originario di Scerni, da lungo tempo si era stabilito a Lanciano con la famiglia. Di Fonzo aveva conseguito la laurea in Scienze agrarie ed era stato prima insegnante e poi preside negli istituti tecnici e professionali. In seguito ha iniziato la lunga carriera politica, che lo ha portato ad essere eletto alla Camera dei deputati nei collegi uninominali di Vasto e di Lanciano negli anni tra il 1994 e il 2001, quando terminò il mandato di parlamentare. Successivamente è stato assessore alle attività produttive della Provincia di Chieti.

Ma fino ad anni più recenti ha continuato ad essere protagonista della scena politica, industriale e sociale dell'area frentana e della provincia di Chieti. Dal 2011 era presidente dell'associazione no profit Rati (Rete di abruzzesi per il talento e l'innovazione), al fianco dei giovani di cui sapeva riconoscere e valorizzare i talenti, troppo spesso apprezzati più fuori dai confini nazionali.

Tanti i messaggi di cordoglio di politici e gente comune. “È stato un riferimento importante per la sinistra riformista e democratica abruzzese – scrive tra i primi Andrea Catena, ex segretario regionale del Pd - Da militante e dirigente politico dei Ds e del Pd un sostenitore del rinnovamento culturale e politico, da parlamentare e da cittadino impegnato un protagonista di battaglie importanti per il progresso economico e sociale del suo territorio e della comunità regionale. Ci mancherà”.

"La scomparsa di Giovanni Di Fonzo - dice il segretario provinciale del Pd, Leo Marongiu - è un dolore per tutta la nostra comunità, il nostro territorio perde un protagonista assoluto, un uomo di visione, lungimiranza: un grande innovatore con la generosità politica di chi ha poi scelto di accompagnare e formare nuovi talenti. Ci siamo sentiti pochi giorni fa, mi è stato vicino nella campagna elettorale e poi insieme nella costruzione del documento per la candidatura a segretario provinciale. Il patto territoriale, la cittadella della musica a Santa Giovina, l'idea del campus automotive, sono pezzi del suo insostituibile impegno politico. I più giovani vedevano in Giovanni un anticipatore di temi e soluzioni, gli abbiamo voluto bene".

A tutta la famiglia e in particolare al figlio, il collega Marco Di Fonzo, le condoglianze della redazione.