"Operatore Rai aggredito in servizio": la denuncia dei sindacati

Sarebbe stato aggredito mentre faceva delle riprese all'interno di un'azienda di Poggiofiorito, dove in mattinata era stato segnalato un incidente.

Vittima è lo storico operatore Enzo Primante, collaboratore della Rai dal 1987. A segnalare l'accaduto sono il comitato di redazione della Tgr Abruzzo, l'esecutivo Usigrai e il sindacato dei giornalisti abruzzesi (Sga) che “esprimono ferma condanna per l’aggressione”.

“Nell’esercizio del suo lavoro stava filmando un incidente avvenuto all’interno di un’azienda di Poggiofiorito – ricostruiscono Cdr, esecutivo Usigrai e Sga - quando il titolare ha inveito contro di lui, spintonandolo fino a farlo cadere per sottrargli la telecamera, gettata a terra come si vede nel video in allegato”.

“Chiediamo rispetto e sicurezza per tutti gli operatori dell’informazione – concludono - in attesa che le forze dell’ordine chiariscano i contorni della vicenda”.

Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri della compagnia di Ortona. Da quanto appreso, in mattinata nell'azienda che produce sansa sono intervenuti i vigili del fuoco di Ortona dopo che erano stati segnalati un boato e una grossa nuvola di fumo che avevano allarmato i residenti. Dopo gli accertamenti dei vigili del fuoco, l'allarme sarebbe rientrato.