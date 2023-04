I carabinieri del Nas nelle mense ospedaliere: carenze igienico-sanitarie e sequestro di alimenti nel Chietino [VIDEO]

Numerose ispezioni sono state effettuate dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione, d’intesa con il Ministero della salute, nelle mense all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie per verificare le condizioni igieniche e strutturali e l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare.

In Abruzzo sono stati 44 i controlli effettuati su tutte le province, riscontrando violazioni su 27 strutture.

Le carenze piu gravi sono emerse nelle province di Chieti e dell'Aquila. Nel Chietino, infatti, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e dal punto di vista della rintracciabilità/tracciabilità delle materie prime utilizzate che hanno portato, in alcuni casi, al sequestro di alimenti non adeguatamente tracciati. È stata inoltre individuata una struttura i cui locali non erano autorizzati alla preparazione dei pasti ma solo allo sporzionamento.

Nell'Aquilano i militari hanno rilevato anche il mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo di cui al sistema H.a.c.c.p. e in una struttura del capoluogo è stata sospesa l’intera attività di preparazione pasti in quanto priva di autorizzazione.

In tutta la regione quelle riscontrate sono state specialmente carenze dal punto di vista igienico sanitario e strutturali individuate all'interno dei locali destinati alla preparazione e allo sporzionamento dei pasti, ma anche nelle aree adibite a magazzino ed in quelle riservate al personale dipendente quali spogliatoi e servizi igienici: tra queste sono state rilevate muffe, ragnatele e residui di lavorazione.