Si è spento Gabriele Di Francesco, già docente dell'università d'Annunzio e giornalista pubblicista

Si è spento all'età di 71 anni Gabriele Di Francesco, docente universitario e giornalista pubblicista. Originario di Sant'Omero (Teramo), Di Francesco era stato professore associato di Sociologia generale all'università d'Annunzio, di cui ha rappresentato una delle colonne portanti della ex facoltà di Scienze sociali. Ha insegnato Istituzioni di sociologia, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Organizzazione dei servizi sociali.

Nel 2022, aveva vinto il premio giornalistico Polidoro, classificandosi al primo posto.

L'ordine dei giornalisti d'Abruzzo esprime "profondo cordoglio e sincera vicinanza ai familiari. Gabriele Di Francesco ha saputo coniugare il rigore metodologico e didattico con la passione per i processi culturali e antropologici del territorio, studiati con versatilità e originalità. La sua intensa produzione editoriale testimonia la vivacità dei suoi interessi, intellettuali e di ricerca, sempre ispirati al connubio tra conoscenza e territorio".

Anche l'onorevole Luciano D'Alfonso ha ricordato "con dolore" Gabriele Di Francesco, descrivendolo come "grande filantropo, tra i massimi esperti del disagio giovanile, da poco in pensione dal suo incarico di professore all’università d’Annunzio. Persona specchiata e dagli alti valori morali, attento fino agli ultimi giorni alle necessità dei suoi studenti, è stato anche appassionato studioso di gastronomia abruzzese e volontario Unpli in Abruzzo e nella sua amata Sant’Omero, lascia di sé un ricordo che parla di competenza e umanità. Condoglianze al figlio Marco che ha l’onore di aver avuto come papà un grande cittadino abruzzese".