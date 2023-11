Arap impegnata nel ripristino della sicurezza nei nuclei industriali: rimossi cento alberi abbattuti dal maltempo

Giornata impegnativa, quella di ieri, anche per l’Arap (Agenzia regionale attività produttive), in prima linea negli interventi di ripristino della viabilità e della sicurezza in seguito alla ondata di maltempo che ha colpito in particolare i nuclei industriali di San Salvo e Vasto. Una ventina di operai delle squadre nei nuclei industriali dell’Abruzzo in azione, l’Azienda ha anche reperito mezzi straordinari per rimuovere gli oltre cento alberi abbattuti dal maltempo.

“È stata una giornata molto impegnativa e difficile visto che il maltempo non ha risparmiato la nostra regione - spiega il direttore generale di Arap, Antonio Morgante -, in particolare, abbiamo avuto diversi danni alle infrastrutture della pubblica illuminazione e anche alle infrastrutture elettriche e telefoniche. Nei prossimi giorni verranno ripristinate le reti. Gli interventi dei nostri operai hanno permesso di ripristinare la viabilità già nel pomeriggio odierno. Tuttavia rimaniamo in allerta perché le previsioni sono ancora critiche ed annunciano ancora maltempo. Ringraziamo il personale che ha operato in condizioni difficili e pericolose, anche a mani nude. Laddove possibile”, ha concluso Morgante.