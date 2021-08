Paura incendi, chiusa la statale 652: a Ortona si valuta evacuazione residenti

Non si placa la situazione incendi nel Chietino. A causa delle fiamme è stata chiusa la carreggiata dal km 74,300 al km 82,900, in entrambe le direzioni, lungo la strada statale 652 " di Fondo Valle Sagro" in località Mozzagrogna.

Il traffico al momento viene deviato lungo la viabilità alternativa con segnalazioni sul posto.



Sul posto sono presenti vigili del fuoco e forze dell'ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Momenti di paura a Santa Lucia, Torre de Pizzis, Villa Grande, San Donato e Ciampino. Dopo che a Villa Grande si è riusciti a contenere le fiamme. Purtroppo a Santa Lucia e Ciampino, a causa del vento, il fuoco è arrivato velocemente e pericolosamente vicino alle abitazioni da entrambi i lati.

Una squadra di volontari, cittadini e amministratori, con il supporto delle autocisterne dei privati, sta cercando di domare le fiamme.

È stato richiesto il supporto dai mezzi aerei visto che ormai si sta estendendo su più fronti. Si sta valutando se far evacuare i residenti.

Purtroppo a anche la situazione a San Donato, nella Riserva Regionale dell'Acquabella è critica, le fiamme sono entrate nella Pinetina e si stanno propagando.