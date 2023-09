Furti di mezzi pesanti sulla costa adriatica: scattano gli arresti

Quattri persone sono state arrestate per il furto di mezzi pesanti e d'opera avvenuto sulla costa adriatica tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Gli arresti, come riferisce l'agenzia LaPresse, sono scattati questa mattina all'alba: i carabinieri di Teramo hanno eseguito tre misure cautelari in carcere e una ai domiciliari nella provincia teramana e in quella di Foggia.

A emettere i provvedimenti nei confronti della presunta gang specializzata nei furti di mezzi pesanti sulla costa adriatica è stato ial giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo.