Usava nomi falsi per farsi ricoverare in ospedale e fare esami a costo zero, denunciato ipocondriaco "seriale"

Si è fatto ricoverare anche nell'ospedale di Chieti l'ipocondriaco "seriale", un 55enne originario del Veneto, denunciato per il reato di sostituzione di persona. Come racconta Catania Today, infatti, l'uomo era diventato un paziente di professione, fornendo false generalità per essere sottoposto a esami negli ospedali di mezza Italia, dove è riuscito anche a farsi ricoverare dopo aver finto più di un malore.

Lo scorso ottobre, per esempio, si è recato all'ospedale Cannizzaro di Catania, lamentando una "sensazione di debolezza e riduzione della sensibilità degli arti di sinistra", per cui è scattato il ricovero nel reparto di Neurologia. Il mese successivo, si è rivolto al pronto soccorso dell'ospedale Gravina di Caltagirone dove, fornendo un falso nome, è stato ricoverato sempre in Neurologia: lì, però, è stato riconosciuto dai sanitari che lo avevano avuto in cura appena trenta giorni prima nel capoluogo di provincia.

Una volta scoperto, il paziente non ha saputo fornire spiegazioni ed è scappato dall'ospedale. Ma del caso sono stati informati gli agenti del commissariato catanese di Borgo Ognina, che hanno iniziato a indagare per accertare la vera identità del fuggitivo. Nonostante i pochi elementi a disposizione, sono riusciti a scoprire il suo vero nome, a cui corrispondevano diverse denunce dopo le visite negli ospedali di Chieti, Grosseto, Venezia, Cremona e Parma.

Temendo per la propria salute, il paziente aveva trovato l'escamotage del falso nome per riuscire a effettuare più esami clinici in breve tempo a costo zero, ottenendo consulenze mediche con cadenza mensile negli ospedali di mezza Italia. Ma il suo "gioco" è stato scoperto e ora è finito nei guai.

