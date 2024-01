Donna travolta da un'auto sulla strada: oggi i funerali a Ortona

Sono fissati per oggi 6 gennaio, alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli i funerali di Grazia Moretti. La donna, 71 enne, investita nella serata di mercoledì nel centro di Ortona, in via Tommaso Rosario Grilli, è morta alcune ore dopo nell'ospedale Santo Spirito di Pescara dove è stata trasportata dal 118 a seguito dell'incidente.

Vedova, madre di tre figli, Grazia Maria Moretti aveva lavorato nel nido d’infanzia “Antonio Gramsci” di Ortona e da qualche tempo era in pensione.

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Tommaso Masciangelo di contrada Tamarete. Orario: 8-19.

La donna, vedova, lascia le figlie, Monica Stefania, Roberta e Federica.