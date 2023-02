Controlli rafforzati tra Vasto e San Salvo per prevenire il crimine da fuori regione: identificate 254 persone

Rafforzati i controlli della polizia di Stato nell'area tra Vasto e San Salvo. Come disposto dal questore Francesco De Cicco, infatti, gli agenti del commissariato di Vasto e del reparto prevenzione crimine Emilia Romagna occidentale, nell'ambito dell'operazione "Alto impatto", nei primi giorni di questa settimana hanno intensificato l'attività su strada, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità.

In particolare, sono state identificate 254 persone, controllate 106 autovetture e 23 soggetti sottoposti alla detenzione o agli arresti domiciliari.

In particolare, la polizia di Stato ha implementato l'attività su strada prestando particolare attenzioDelne lungo le direttrici di arrivo nelle città di Vasto e San Salvo da fuori regione, con l'obiettivo di neutralizzare le forme di criminalità predatoria proveniente, in particolare, da fuori Abruzzo.

Questi servizi rappresentano una delle prime attuazioni di quanto deciso nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto nell'aula consiliare del Comune di Vasto lo scorso 8 febbraio. Nel corso della riunione il prefetto Mario Della Cioppa, tra le proposte condivise, ha previsto un piano straordinario di controllo del territorio, che si svilupperà attraverso un coordinamento tra polizia di Stato e Arma dei carabinieri, supportati da guardia di finanza e polizie locali di Vasto e San Salvo, con l'obiettivo di elevare la prevenzione attraverso il potenziamento del controllo del territorio.