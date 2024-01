Domenica l'ultimo saluto a Carolina D'Addario, la sarta di Gissi tragicamente scomparsa prima di Natale

Si terrà domenica 7 gennaio il funerale di Carolina D'Addario, la donna di 84 anni uccisa a Gissi il 23 dicembre scorso. Il rito funebre si svolgerà alle 10,30 nella chiesa centrale di San Bernardino non lontano dall'abitazione dove Nelluccia, così come veniva chiamata in paese, è stata uccisa prima di Natale.

Inizialmente si era pensato a una morte per cause naturali. Poi, mentre erano in corso i preparativi per il funerale, la mancanza di alcuni gioielli che la donna era solita indossare e una ferita al fianco hanno fatto sospettare altro. Per la sua morte è finito in carcere con le accuse di omicidio volontario e rapina il vicino di casa 59enne: sarebbe stato lui ad accoltellare l'anziana, portandole via i gioiellie 20mila euro in contanti che la signora Carolina custodiva in casa.

Ieri a Gissi sono arrivati i carabinieri del Ris di Roma per compiere un duplice sopralluogo nell'ambito delle indagini sull'omicidio della donna.

Intanto domenica mattina la comunità gissana darà un ultimo saluto a Nelluccia: la parrocchia ha fatto sapere che per consentire la celebrazione del rito funebre alle ore 10.30, le messe delle 9 e delle 11 non saranno celebrate il 7 gennaio. La camera ardente sarà invece allestita sabato nell'ospedale di comunità di Gissi.