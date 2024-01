Allarme furti a Fossacesia, soprattutto in periferia: aumentano i controlli dei carabinieri

Dopo i furti registrati nelle ultime settimane a Fossacesia, in particolare nelle abitazioni delle zone periferiche, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio chiede di potenziare i controlli.

Nel frattempo i carabinieri della locale stazione indagano per risalire agli autori.

Il primo cittadino con i carabinieri di Fossacesia e della Compagnia di Ortona ha concordato l'aumento, per quanto possibile, della vigilanza alla luce dei fatti che la piaga dei furti in casa sta subendo un'impennata in tutta Italia e in Abruzzo.

“Alla sicurezza, per quanto nelle possibilità del mio ruolo di sindaco, ho sempre prestato la massima attenzione – ricorda Di Giuseppantonio -. Ho fatto in modo che fosse potenziata la stazione dei carabinieri e, inoltre, quando il Ministero dell’interno ha riavviato la graduatoria per ottenere il finanziamento per sistema di videosorveglianza in città, dal quale eravamo stati esclusi dai numerosi bandi negli anni precedenti perché il punteggio di Fossacesia relativo al numero dei reati compiuti sul nostro territorio era inferiore a quello degli altri comuni, siamo riusciti ad ottenere uno stanziamento di circa 90 mila euro (di cui 30 mila da attingere dai fondi comunali)".

"Nei prossimi giorni- spiega l'assessore Umberto Petrosemolo - sarà presentato il progetto definitivo e successivamente si procederà all’affidamento dei lavori con l’installazione di videocamere sull’intero territorio comunale, che permetterà il monitoraggio e il controllo delle vie di accesso alla città e della periferia. Non solo: abbiamo avuto, nei giorni scorsi, comunicazione dalla Regione Abruzzo di un contributo di 30mila, previsto nel bilancio regionale del 2023, destinato all’acquisto di altre videocamere”.

Nel frattempo da prefettura e forze dell’ordine, proprio per l’aumento dei furti in tutto in provincia di Chieti, chiedono ai cittadini di segnalare tempestivamente anomalie in modo da predisporre interventi celeri per prevenire qualsivoglia azione criminosa.