"Licenziamento illegittimo": il tribunale reintegra nel posto di lavoro un dipendente della San Marco di Atessa

Sarà reintegrato nel posto di lavoro il dipendente della San Marco Industrial srl che, due anni fa, era stato licenziato dall'azienda di Atessa.

La Fim Cisl Abruzzo Molise fa sapere che il giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, Cristina Di Stefano, ha accolto il ricorso presentato dal lavoratore, iscritto al sindacato di cui era rappresentante sindacale unitario (Rsu) e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), annullando e dichiarando illegittimo il licenziamento intimato nel novembre 2021 dalla società.

“La San Marco è stata inoltre condannata – si legge nella nota del sindacato - alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con corresponsione di un indennizzo economico pari a 12 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione con condanna alle spese di giudizio”.

La Fim Cisl aveva fortemente contestato la legittimità del licenziamento e le procedure adottate dalla società ed unitamente ai propri iscritti si era affidata al proprio legale fiduciario, l'avvocato Pierpaolo Andreoni, per vedere riconosciute le proprie ragioni.

Il segretario regionale Amedeo Nanni, nel ringraziare i lavoratori per la fiducia accordata al sindacato Fim Cisl e l'avvocato Andreoni per la puntuale opera effettuata, ribadisce che “soprattutto in un momento di crisi sociale ed economica, la Fim Cisl sarà sempre vicino ai propri iscritti, ai propri rappresentanti ed ai lavoratori tutti”.

Già in passato il tribunale di Lanciano aveva annullato e dichiarato illegittimi i licenziamenti collettivi nell'azienda di Atessa, accogliendo i ricorsi presentati sempre dalla Fim Cisl Abruzzo Molise per i propri iscritti.