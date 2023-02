Marsilio al vertice con il ministro Salvini: "Un tavolo tecnico con Autostrade per rimodulare i cantieri sull'A14"

“Alla presenza del ministro Salvini, abbiamo oggi preso l’impegno di istituire un tavolo tecnico con Aspi e la struttura tecnica del Mit, con l’obiettivo di rimodulare l’agenda dei cantieri sulle nostre autostrade. È stato un incontro molto costruttivo, per garantire al più presto una soluzione di buon senso ai troppi cantieri autostradali, in particolare quelli dell’A14”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’incontro convocato questa mattina dal ministro per Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, presso la sede del Ministero, dopo il tragico incidente di sabato scorso costato la vita a un papà, Andrea Silvestrone, tennista paralimpico di Montesilvano, e a due suoi figli minorenni.

Marsilio, che ha partecipato insieme al collega della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha riferito di aver inoltre “chiesto al ministro di intervenire sul alcune norme che oggi ci costringono a fare troppi cantieri, tutti insieme, su tratte con traffico intenso. Con il risultato che, per eliminare un rischio potenziale, si crea un rischio molto concreto che continua a produrre morti sulle nostre strade. Ringrazio il ministro Salvini per aver dato subito seguito alla mia precedente richiesta, e quella del presidente delle Marche Acquaroli, di affrontare al più presto il tema della pericolosità dell’A14 e più in generare della fragilità di questa importante infrastruttura autostradale che, servendo da collegamento per l’intera costa adriatica, ha urgentemente bisogno della realizzazione di una terza corsia. Dobbiamo infatti pretendere che anche l’Abruzzo possa usufruire di infrastrutture degne del 21° secolo e che possa guardare al futuro con un sistema stradale e ferroviario capaci di sostenere il traffico e di permettere a cittadini e aziende di poter vivere e prosperare sul nostro territorio con lo stesso diritto di mobilità garantito sulla costa tirrenica,” ha concluso Marsilio.

“Molto bene il vertice svoltosi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra le Regioni Abruzzo e Marche con il vicepremier Matteo Salvini per chiedere di rimodulare l’agenda dei numerosi cantieri sul relativo tratto autostradale e, ove possibile, aumentare i turni di lavoro notturno per evitare un eccessivo traffico che in alcuni casi è la causa di spiacevoli incidenti”, commenta il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco.

“Sono necessari tutti i lavori per ammodernare la rete stradale rendendola sicura a tutti gli utenti della strada ma per farlo bisogna pianificare con maggior dialogo verso i territori i lavori previsti. Senz’altro – conclude D’Incecco – l’intervento del ministro Salvini sarà in tal senso per sviluppare al meglio un’importante infrastruttura che collega l’intera costa adriatica e su questo assicuriamo il pieno sostegno da parte di tutto il gruppo consiliare della Lega".