Servizio antincendio in aeroporto, firmato un accordo fra Saga e vigili del fuoco

Potenziare il livello delle operazioni nell’ambito del soccorso e della lotta antincendio aeroportuale. Con questo obiettivo nei giorni scorso è stato siglato un accordo di collaborazione tra il comando dei vigili del fuoco di Pescara e la società di gestione aeroportuale.

Il protocollo, sottoscritto dal comandante Luca Verna e dal direttore generale Luca Bruni, recepisce le direttive della Commissione Europea contenute nel regolamento UE n. 139/2014 sulla sicurezza negli aeroporti. Con la convenzione si intende potenziare il già elevato livello di attività attualmente messe in campo, incentivando la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Saga e vigili del fuoco, atte a implementare le procedure esistenti, con il fine di garantire la massima sicurezza dell’utenza dello scalo abruzzese.

Le due parti, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano a eseguire, in maniera efficace, tutti quei processi e quelle misure volte a consentire l'espletamento del rescue and firefighting service previsto dal regolamento. Nello specifico, verranno implementate le procedure del regolamento, rispettando le norme, i requisiti e gli standard previsti dalla legislazione internazionale, comunitaria e nazionale. Saga elabora il piano di emergenza aeroportuale e ne coordina la sua messa in atto e i vigili del fuoco partecipano alla sua attuazione e alla sua verifica anche con esercitazioni di soccorso e con una formazione del personale costante.

“Siamo soddisfatti di aver firmato questo accordo”, hanno commentato il direttore generale della Saga, Luca Bruni e il comandate dei vigili del fuoco Luca Verna. “Grazie a questo protocollo adeguiamo le procedure alla normativa nazionale ed europea di settore, garantendo standard eccellenti nell’ambito della safety e del rescue and firefighting service, ovvero del servizio di soccorso e lotta antincendio aeroportuale, erogato per disposizione legislativa nazionale dal corpo nazionale dei vigili del fuoco”.