San Francesco al corso, il Comune annuncia la riattivazione dell'iter: "All’inizio del 2022 l’appalto”

L'anno nuovo si aprirà con il bando di gara per gli interventi che condurranno alla riapertura successiva della chiesa di San Francesco al corso. Lo annunciano il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare e il consigliere Damiano Zappone dopo il confronto, richiesto nei giorni scorsi, con il segretario regionale dell’Abruzzo del Ministero della Cultura, Nicola Macrì.

Si riattiva dunque l’iter per la riqualificazione dell'antica chiesa, chiusa nel 2009 a seguito del terremoto dell’Aquila e per la quale l'Ofs ha avviato di recente una petizione.

“Il segretario Macrì ci ha messo al corrente circa lo stato dell’arte a partire dal milione in più di finanziamento a disposizione per completare procedure e lavori, deliberato dal Cipess (Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) nell’ambito del secondo piano di interventi di ricostruzione del patrimonio culturale della città dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Anche la progettazione procede, l’elaborato esecutivo è verrà rimesso in questi giorni e dunque all’inizio del 2022 si potrà procedere con il bando di gara per gli interventi che arrivano a un importo di 3 milioni di euro" riferiscono il vicesindaco e il consigliere.

"Seguiremo con attenzione tutti i passaggi che porteranno al recupero di una delle chiese più antiche e preziose della città" assicurano.

Edificata nel 1239 al posto di una più antica dedicata a San Lorenzo martire, la chiesa ha una struttura a croce latina con navata unica e cinque profonde cappelle per lato. La facciata in mattoni risale alla prima metà del XIV secolo, gli interni sono interamente affrescati e conservano tele, statue, arredi di elevatissimo valore artistico, anche perché appartenenti a epoche e mani diverse.