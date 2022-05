"Dov'è l'alpino abruzzese Giancarlo?": la ricerca dei commilitoni che lo hanno conosciuto negli anni Ottanta in Friuli

"Che fine ha fatto Giancarlo Gentile?". Se lo chiedono gli amici della "naia", che si sono rivolti alla redazione di Chieti Today per cercare il ragazzo abruzzese conosciuto in Friuli Venezia Giulia negli anni Ottanta, durante il servizio militare come alpini.

Gli ex militari non ricordano la provenienza precisa dell'amico, ma sanno con certezza che arrivava dall'Abruzzo

Negli anni Ottanta, Gentile fu arruolato in Friuli presso il 3° Reggimento artiglieria alpina a Tolmezzo. E ora Lorenzo Panzini cerca il suo commilitone Giancarlo Gentile, 9 scaglione 1980 caserma Cantore (Tolmezzo).

Nella foto di gruppo dell'epoca, Gentile è il quarto da sinistra, il terzo con il cappello di alpino. Chi dovesse riconoscerlo o avere informazioni può rivolgersi alla redazione di Chieti Today, inviando un messaggio alla pagina Facebook o una mail a chietitoday@citynews.it. I messaggi saranno poi recapitati ai diretti interessati.