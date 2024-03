Riccardo Scamarcio alla Fiera dell'agricoltura: "Sono un 'zappattore', ho coronato entrambi i miei sogni di bambino" [FOTO]

“Da piccolo volevo fare o il contadino o l'attore, posso dire di essere riuscito a coronare entrambi i sogni. Sono solito definirmi un zappattore”. Riccardo Scamarcio, ospite ieri allo stand della Cia Chieti-Pescara nell'ambito della Fiera dell'agricoltura di Lanciano, ha raccontato ai moltissimi presenti il suo rapporto con le radici, l’ambiente e il paesaggio.

Un testimonial d’eccezione a Lancianofiera che ha voluto raccontare l'esperienza della sua azienda agricola in Puglia, dove da circa vent'anni produce olio e vino rigorosamente bio, e ha voluto rimarcare il ruolo fondamentale che i contadini svolgono ogni giorno.

“Coltivando la terra si imparano un sacco di cose, il ciclo della vita – ha detto l'attore - per cui le priorità, la scala dei valori, cambiano in funzione di questa passione, di questa conoscenza empirica che viene data dal fatto di coltivare la terra, di curare le piante, gli alberi. Credo che tutti dovrebbero essere un po' agricoltori. Conoscendo il ciclo della natura ha imparato dinamiche che, senza dubbio, mi hanno fatto diventare una persona migliore”.

Una passione grande la sua, coltivata fin da bambino che va oltre il fatturato e le politiche aziendali. La terra va custodita, questo fanno gli agricoltori.

“A un certo punto con i primi soldini che ho guadagnato mi sono comprato un pezzo di terra in agro di Polignano a mare ed ho cominciato a coltivare un oliveto, poi ho piantato anche un vigneto – ha raccontato Scamarcio – e questa mia passione è diventata poi come un lavoro. In realtà la mia passione per la natura e l'agricoltura in generale nasce dalle mie esperienze con mio padre all'età di 4-5anni. Era nostro appuntamento fisso, a ottobre e novembre, andare a funghi sulla Murgia. I miei genitori non sono agricoltori. Ma quando mia madre mi chiedeva da grande cosa volessi fare rispondevo o il contadino o l'attore. Sembrano due cose molto diverse ma in realtà non è così”.

La sua azienda si trova sulla costa adriatica. “Sono in bio da sempre, da quando ho comprato questa piccola azienda a Polignano dove produco vino e olio – ha rivelato l'attore pugliese - Faccio poche bottiglie, 10mila, ma buone. Manifestazioni come la Fiera dell'agricoltura sono importanti intanto perché uno viene e scopre nuove attrezzatue e tecniche, e poi sono un po' come i festival del cinema: si incontrano persone che hanno la stessa passione, che fanno lo stesso lavoro, e si scambiano idee ed esperienze”.

La Cia Chieti-Pescara lo ha invitato per il suo impegno nella promozione di pratiche agricole sostenibili. “Facendo l'agricoltore ho imparato a conoscere anche la filiera dei prodotti – ha detto Scamarcio – il percorso che dalla terra fanno fin sugli scaffali. Andrebbe rivista poiché i costi sono proibitivi, il prezzo al dettaglio sale e quello all'ingrosso scende, e a pagare sono sempre più deboli”.

Oggi è l'ultimo giorno della Fiera dell'agricoltura, che si è aperta questa mattina, 25 marzo, con i piccoli studenti delle scuole primarie del territorio ospiti di una lezione promossa da Coldiretti su 'Il paese delle api', curata dalla fattoria didattica l’Arnia di Adina di Tornareccio.

Cancelli aperti fino alle 19,30.