La questura di Chieti ricorda Giovanni Palatucci, l'ultimo questore di Fiume

La questura di Chieti ha organizzato una cerimonia di commemorazione dell'ex questore di Fiume Giovanni Palatucci, medaglia d’oro al merito civile, deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau.

La cerimonia si svolgerà sabato 10 febbraio, dalle ore 10, in largo Donatore del sangue, lungo via Principessa di Piemonte, dove è presente un’aiuola dedicata a Palatucci e curata dall’Avis.

In occasione dell’evento, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione in via Principessa di Piemonte sul lato sinistro a salire, all’interno della sosta a pagamento, dalle ore 8 alle 11 di sabato 10 febbraio.