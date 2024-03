Il pecorino di Masciarelli per sconfiggere la violenza di genere: un progetto charity a sostegno dei diritti delle donne

L’ultima annata dell’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli di Masciarelli Tenute Agricole sosterrà l’associazione D.i.re – donne in rete contro la violenza. Infatti il vino di punta della linea sarà il protagonista del progetto charity a sostegno dei diritti delle donne e contro la violenza di genere.

Il 5% del ricavato delle vendite della referenza, infatti, sarà devoluto dall’azienda vitivinicola abruzzese a favore dell’associazione D.i.re - Donne in Rete Contro la Violenza -, che promuove, attraverso azioni quotidiane, l'attivazione di politiche e la diffusione di buone pratiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

“Per Masciarelli Tenute Agricole ogni bottiglia prodotta rappresenta non solo un veicolo per trasmettere una filosofia improntata alla qualità, all’artigianalità e all’amore verso il territorio” - dichiara Marina Cvetic, amministratore delegato di Masciarelli Tenute Agricole - “ma anche e soprattutto uno strumento per diffondere il concetto del rispetto di ogni individuo e il valore della parità di genere, capisaldi della grande famiglia Masciarelli, che basa le relazioni con tutti i suoi collaboratori sull'affetto sincero e sul rispetto reciproco. Il risultato è l’indissolubile legame dell’azienda con i dipendenti, gli stakeholder e le persone che abitano nei territori in cui opera.”

Prodotto dai vigneti che circondano il castello, l’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli è il bianco più prezioso della linea. Pecorino in purezza, dalle olfattive e persistenti note balsamiche, si presenta fresco al palato e gradevolmente sapido. Un bouquet deciso, contraddistinto da sentori di salvia, timo ed erbe di montagna, che lo rendono un vino vibrante e versatile negli abbinamenti, dagli aperitivi agli antipasti, dalle portate di pesce ai formaggi.