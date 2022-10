A Ortona la finale nazionale del "Festival del Brodetto dell'Adriatico"

Il meglio della cucina marinara di scena lunedì 3 ottobre al ristorante "Al Vecchio Teatro" di Ortona in occasione della finale nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico. Davanti ad una giuria di esperti guidata dal vice presidente dell'Accademia Italiana della Cucina Mimmo D'Alessio sfileranno gli specialisti della cucina del pesce per il memorial "Paolo Massignan", uno chef veneto prematuramente scomparso, e molto legato alla manifestazione.

I piatti saranno valutati in base alla presentazione, al gusto e al rispetto delle tradizioni delle regioni di provenienza.

A rappresentare la costa adriatica ci saranno Roberto e Stefano Massignan per il ristorante "Crichelon" di Vicenza (Veneto), Domenico Bartolomeo per il ristorante "Il veranda" di san Marino (Emilia-Romagna), Simone Curzi dell'Hotel Petit di San Benedetto del Tronto(Marche), Nadia Cirillo del Teoma Beach di Ortona (Abruzzo), Marianna Moldoveanu del Beach Club Cala Sveva di Termoli (Molise) e Marcello Perrone del Villa Enrichetta di Cellino San Marco (Puglia). Per l'occasione la sommelier Annamaria Acunzo ha selezionato i vini Farnese e Dora Sarchese di Ortona, Spinelli di Atessa e Il Crinale di Castorano per accompagnare al meglio gli elaborati in gara.

"Ci sono dei campioni italiani e chef di collaudata esperienza a rendere omaggio ad una manifestazione che si ripete nel tempo - anticipa il coordinatore in cucina Armando Carusi - per almeno un giorno Ortona sarà la vera capitale del brodetto italiano".