Open day vaccinale negli ambulatori del Chietino: ecco dove proteggersi da influenza e Covid senza prenotazione

La Asl Lanciano Vasto Chieti organizza l'Open day vaccinale, promosso dalla Regione Abruzzo, su richiesta dell'assessore alla Sanità Nicoletta Verì.

Venerdì 5 gennaio, ci sarà l'accesso libero agli ambulatori vaccinali, per potersi vaccinare contro l'influenza stagionale e il Covid.

"Non sono necessari appuntamenti e prenotazioni - precisa Ada Mammarella, responsabile del servizio Igiene e sanità pubblica della Asl Lanciano Vasto Chieti - proprio per facilitare e incentivare l' accesso alla vaccinazione, quest'anno ancora più raccomandata, specie per le categorie più fragili, per l'aggressività dei virus in circolazione, che mettono a dura prova il sistema immunitario".

