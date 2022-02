Nuovi ospedali di Vasto e Lanciano, Marsilio e Verì incontrano a Roma il sottosegretario Costa

Il presidente della Regione si è confrontato anche con il ministro della Salute Speranza, che ha incoraggiato a utilizzare i fondi per l’edilizia sanitaria per un veloce ed efficace ammodernamento delle strutture sanitarie pubbliche presenti in Abruzzo