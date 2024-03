L'autostrada A14 è un cantiere perenne: disagi continui e automobilisti sul piede di guerra

L'allarme era già stato lanciato nei mesi passati da diversi fronti, associazioni di categoria comprese. Ma al momento la situazione sul tratto chietino e abruzzese dell'autostrada A14 non è cambiata.

Fra varchi aperti, cambi di carreggiata, interruzioni e cantieri, percorrere l'A14 è ormai da tempo una corsa a ostacoli fra rallentamenti e disagi crescenti, anche nei giorni di festa come quello odierno. Non solo sul fronte pratico, per le code lunghe anche chilometri che si formano inevitabilmente negli orari e nelle giornate più caotiche. Ma anche e soprattutto su quello della sicurezza: non sono infrequenti, infatti, incidenti favoriti dalle condizioni dell'autostrada che da anni è un perenne cantiere.

"Se rispondono a verità le parole pronunciate dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, secondo cui occorreranno almeno altri due anni per completare i lavori sul tratto tra Abruzzo e Marche dell’autostrada A14, ci troveremmo di fronte a un quadro emergenziale da gestire senza l’approssimazione che ha caratterizzato sin qui la vicenda", furono, lo scorso novembre, le parole della presidente regionale di Cna Fita Abruzzo, Luciana Ferrone. E, attualmente, quel quadro fosco non sembra essere cambiare.

Con buona pace dei tanti automobilisti che quotidianamente lamentano problemi notevoli, imbottigliati nel traffico e impiegando ore per percorrere poche decine di chilometri.

Eppure, per chi ogni giorno deve percorrere il tratto autostradale chietino e abruzzese per le necessità più varie, non è stato previsto alcun beneficio almeno sul fronte economico. E risulta inevitabilmente in ritardo anche l'esenzione promessa fra i caselli di Francavilla al Mare Pescara sud e Chieti Pescara ovest, richiesta dopo la chiusura della galleria San Silvestro, sulla circonvallazione che collega Francavilla e Pescara. L'agevolazione del pedaggio gratuito sarebbe dovuta arrivare entro metà marzo, ma attualmente sembra che i tempi siano slittati fino a dopo Pasqua.