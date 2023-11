A Chieti c'è la sfida per eleggere il migliore pizzaiolo d'Abruzzo "Pizza in tour"

La gara tra alcuni dei migliori pizzaioli abruzzesi è in programma lunedì, nel centro di Chieti, con "Pizza in tour". Saranno in dieci a sfidarsi davanti a una speciale giuria presieduta dal maestro di cucina Santino Strizzi e composta, tra gli altri, dal sindaco Diego Ferrara e da esperti del settore come Emiliano Di Ciano, Nicola Salvatore, Alessandra Morena e Barbara Di Marco.

I pizzaioli saranno votati in base alla presentazione e agli equilibri dei vari elaborati in una competizione che darà diritto ai primi tre classificati di accedere alla finalissima regionale del concorso. I protagonisti saranno Emilio Brighigna del Carpe Diem di Montesilvano con "Sulle vie del tratturo magno di Navelli", Luca Cocciolone della pizzeria Torretta de L'Aquila con "Gnam gnam", Riccardo Mazzoni di "Anima concept" di Roseto con "Fantasie d'Abruzzo", Gennaro Fioccola di Città Bianca di Spoltore con "La vellutata", Stefano De Iuliis del castello di Gamberale con "Pizza al tartufo bianco", Giancarlo Luciano della pizzeria "Neapolis" di Montesilvano, Leonardo Di Firma de "L'essenza del grano" di Pescara con "La Santo Stefano", Michele Di Maio di "Foof Mood" di Montesilvano con "Pere e noci", Mirco Di Pasquale del "Figlio di Gilda" di Montesilvano.

Tra i presenti ci sarà anche la campionessa italiana della cucina per casalinghe Maria Angelucci, che preparerà la classica pizza margherita.

"Si tratta di una bella iniziativa, un momento di incontro e di confronto tra indiscussi professionisti del settore - commenta Emiliano Di Ciano - per un piatto come la pizza che resta il più conosciuto al mondo".