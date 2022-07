Pronto soccorso e chirurgia oncologica, Gallucci: "Serve un cambio di passo nella gestione della sanità teatina"

Un cambio di passo nella gestione della sanità teatina, dopo le polemiche dei giorni passati sul pronto soccorso e sulla chirurgia oncologica del SS. Annunziata: a chiederlo è l’associazione La Gente d’Abruzzo di Federico Gallucci.

“Il pronto soccorso della nostra Asl deve urgentemente essere riorganizzato e potenziato nella struttura, nel personale e nelle dotazioni, perché è inaccettabile seguitare a logorare i nostri cittadini – utenti, in particolar modo i soggetti più anziani e fragili, con attese estenuanti prima di ricevere diagnosi e cure: abbiamo diritto ad un P.S. moderno ed efficiente che dia risposte adeguate, rapide e competenti” ha detto Gallucci in conferenza stampa

Per quanto riguarda i problemi legati alla cura dei malati oncologici per l’associazione la genesi degli stessi risiede nell’assetto della chirurgia oncologica: “è il chirurgo oncologico che fa la differenza in termini di vita del paziente agendo tempestivamente sulla sua patologia maligna. Bisogna arrestare il deleterio fenomeno della mobilità oncologica passiva che vede coinvolti i pazienti ed i congiunti che li assistono in mortificanti “viaggi della speranza” per trovare risposte nelle altre regioni d’Italia”.

Gallucci va oltre e chiede direttamente le dimissioni del direttore generale della Asl di Chieti, “il cui operato è stato già in un recente passato sonoramente bocciato dal Comitato Ristretto dei Sindaci e dalle associazioni dei malati oncologici” prosegue Gallucci.

“Al ragionier Mauro Febbo - dice - rappresentante cittadino in consiglio regionale e avvocato difensore del d.g. della Asl di Chieti, diciamo che appare incomprensibile e finanche dannosa la sua sistematica difesa dell’operato della dirigenza aziendale poiché depotenzia e vanifica tutte le critiche, legittime e costruttive, avanzate dai cittadini e dalle associazioni. Al neo primario della chirurgia generale ad indirizzo oncologico, dottor Liberato Aceto, nella doppia veste di chirurgo e maggiorente politico della Lega, - conclude - chiediamo di attivare, immediatamente, un tavolo tecnico di concertazione che riunisca magnifico rettore, dg. della Asl, associazioni dei malati, Sindaco di Chieti e assessore regionale alla sanità, per iniziare un percorso che dia ai nostri concittadini le risposte di cui hanno diritto”.