Il dottor Franco Marinangeli è il nuovo referente sanitario regionale per le emergenze della Regione Abruzzo. Direttore UOC di Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore e Cure Palliative della Asl dell?Aquila, è stato nominato con decreto del presidente Marco Marsilio.

La presa in servizio oggi, venerdì 1° aprile, in sostituzione del dottor Alberto Albani andato in pensione.

?Porgo a nome dell?intera giunta regionale gli auguri di buon lavoro al dottor Marinangeli e ringrazio per il lavoro svolto in questo periodo di grande emergenza pandemica il dottor Albani?,

ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.