Le organizzazioni sindacali abruzzesi firmano il Protocollo d’intesa per la legalità con la prefettura

È stato firmato questa mattina un accordo sulla legalità tra le organizzazioni sindacali abruzzesi Cgil, Cisl, Uil e Ugl, la prefettura Chieti e il commissario straordinario Zes Abruzzo Mauro Miccio. Si tratta di un atto di adesione al Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nelle aree portuali di Ortona e Vasto del 7 settembre 2022, che rafforza la tutela del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell’economia attraverso meccanismi di maggiore rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, con particolare attenzione agli interventi e alle attività più esposte al rischio di infiltrazioni criminali.

L’intesa di oggi è stata firmata dal prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, dal commissario straordinario Zes Abruzzo, Mauro Miccio, dal segretario generale Cisl Abruzzo Molise, Giovanni Notaro, dal delegato del segretario regionale Cgil Abruzzo Molise, Antonio Iovito, dal segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, e del segretario regionale Abruzzo Ugl, Carlo Pentola.

Grande soddisfazione è stata espressa durante l’incontro di stamane dal commissario Miccio, che ha ringraziato il prefetto per aver consentito la firma del protocollo con le organizzazioni sindacali e la struttura della Zes Abruzzo, sottolineando peraltro l’importanza dell’accordo su un tema di grande rilevanza. Poiché, come si evince dall’atto di adesione, “risulta determinante la sinergia tra tutte le componenti del mondo economico e dell’associazionismo sindacale, ciascuna per la rispettiva competenza, al fine di mettere a disposizione tutti i dati utili in relativo possesso, in maniera tale da agevolare i controlli e intercettare eventuali infiltrazioni o condizionamenti”.

“Si tratta di una firma di elevata importanza e di grande positività – dicono Cgil, Cisl e Uil– che garantisce e sostiene un tema così importante come quello della legalità. Ringraziamo il prefetto Della Cioppa e il commissario Miccio per aver permesso la firma del protocollo da parte delle organizzazioni sindacali”.