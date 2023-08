Ferragosto a Vasto, il Csa convoca un'altra assemblea sindacale della polizia locale durante un evento

E dopo la Notte rosa, il ferragosto. Il Csa, il sindacato autonomo di categoria della polizia locale, ha indetto un'assemblea dalle ore 20 alle ore 23 di domani, 16 agosto, ovvero in concomitanza con i festeggiamenti vastesi del ferragosto e nelle ore in cui si terrà il concerto della cantante Irene Grandi che sarà seguito, come da tradizione, dai fuochi pirotecnici.

L'assemblea sindacale torna quindi a coincidere con un grande evento dell'estate vastese: lo scorso 8 agosto, infatti, si era riunita proprio durante la Notte rosa, manifestazione riuscitissima che ha attirato a Vasto marina migliaia di persone provenienti dall'Abruzzo e dalle zone limitrofe.

Lo screzio tra il primo cittadino Francesco Menna e la parte di polizia locale rappresentata da Csa, qundi, continua e proprio l'assemblea dell'8 agosto era stata definita da Menna «un ricatto».

Il sindaco aveva anche dichiarato di ritenere «che sia un modo sbagliato di fare sindacato. Con lo sciopero e le assemblee convocate ad arte si stanno pregiudicando i servizi pubblici essenziali e creando disagi alla collettività» e che «mettendo un'assemblea di notte per far saltare un evento previsto da tempo e i servizi collegati, si sta dando un cattivo esempio di pubblica amministrazione e usando un'arma di ricatto che non fa bene a nessuno».

Ma a quanto pare questo non è bastato a frenare il Csa, che il 10 luglio scorso aveva indetto lo stato di agitazione non condividendo l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo e soprattutto la nuova articolazione dell’orario della polizia locale.

Dopo la dichiarazione dello stato d'agitazione, si è tenuta a fine luglio una riunione per tentare una conciliazione tra amministrazione comunale e sindacato e in quell'occasione il Csa ha presentato delle richieste ritenute essenziali ai fini della sottoscrizione del contratto.

Poi c'è stato il sit-in del'1 agosto davanti al municipio, quando gli iscritti al sindacato sono scesi in piazza rifiutando nel contempo la proposta di contratto normativo, che a loro dire non era allineato a quello nazionale sia per quanto riguarda la questione economica sia per quella relativa all'orario.

Il Csa ha in seguito incontrato, senza trovare un'intesa, la parte datoriale e l'assemblea sindacale fissata nella serata della Notte rosa ha avuto proprio lo scopo di riferire al personale i particolari dell’ipotesi contrattuale che non hanno firmato.

Fortunatamente l'assemblea dell'8 agosto non ha avuto particolari ripercussioni sull'esito della Notte rosa, che si è svolta tutto sommato in maniera tranquilla.

L'augurio è che i festeggiamenti del ferragosto a Vasto non comportino emergenze di ordine pubblicotali da necessitare dell'intervento dell'organico della polizia locale al completo.