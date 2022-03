Covid, monitoraggio Gimbe: la provincia di Chieti sfiora i 1.000 casi ogni 100mila abitanti

Due province abruzzesi con un’incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti – L’Aquila e Teramo – e il superamento della soglia del 15% dei ricoveri in area medica: sono i dati più rilevanti per l’Abruzzo emersi dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull’andamento del Covid-19. In Italia nella settimana dal 16 al 22 marzo, rispetto alla precedente, è stato registrato un ulteriore aumento di nuovi casi (+32,4%) e una lieve diminuzione dei decessi (pari a -5,3%, di cui 83 riferiti a periodi precedenti). In aumento anche i casi attualmente positivi (+15,9%), le persone in isolamento domiciliare ( +16%), i ricoveri con sintomi (+5,9%); in calo le terapie intensive (-9,4%).

In Abruzzo sono 3.187 i casi positivi ogni mille abitanti, con una variazione del 40%, i posti letto occupati dai pazienti Covid in area medica raggiungono il 20%, quelli in terapia intensiva il 7,1%.

Le province con incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti sono 38, tra cui quelle abruzzesi: Lecce (2.062), Messina (1.629), Perugia (1.587), Terni (1.507), Fermo (1.474), Avellino (1.458), Crotone (1.395), Agrigento (1.390), Ascoli Piceno (1.382), Reggio di Calabria (1.382), Vibo Valentia (1.375), Siena (1.373), Grosseto (1.338), Rieti (1.336), Teramo (1.313), Lucca (1.298), Bari (1.281), Ragusa (1.248), Benevento (1.244), Brindisi (1.242), Caltanissetta (1.224), Latina (1.178), Matera (1.177), Frosinone (1.172), Sassari (1.133), Ancona (1.130), Potenza (1.111), Oristano (1.109), Macerata (1.105), Massa Carrara (1.080), Livorno (1.078), Arezzo (1.073), L'Aquila (1.064), Caserta (1.062), Foggia (1.055), Trapani (1.035), Enna (1.020) e Viterbo (1.001).

In provincia di Chieti i nuovi casi per 100.000 abitanti sono stati 975 nell’ultima settimana, con una variazione del 43,5%.

L’Abruzzo supera la soglia del 15% in area medica assieme a Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, nessuna regione è oltre la soglia del 10% in terapia intensiva.