Il Comune di Chieti patrocina l'Abruzzo pride e parteciperà alla manifestazione conclusiva all'Aquila

Ci sarà anche Chieti al flashmob in programma sabato (26 giugno), all'Aquila, evento finale della settimana del Pride Abruzzo, che il Comune ha patrocinato e che ieri ha fatto tappa sul Colle.

"Siamo orgogliosi di aggiungere i nostri colori a quelli del Pride Abruzzo, in un momento in cui è necessario far sentire la presenza e l'interesse delle istituzioni sui diritti civili", dicono il sindaco Diego Ferrara e l'assessore Chiara Zappalorto.

Sarà proprio quest'ultima a rappresentare il Comune di Chieti all'Aquila, all'evento in programma al parco del Castello.

"Non è una questione di genere o di preferenze sessuali - aggiungono - ci saremo sempre in nome dei diritti che in una democrazia devono sempre e chiaramente essere assicurati, prima che difesi. Chieti ha un cammino già iniziato in tal senso, già prima di essere eletti abbiamo chiarito che ci saremmo occupati concretamente e positivamente dei diritti dei nostri cittadini in quanto tali, a prescindere da razza, orientamento sessuale, nazionalità, condizione sociale. Con le nostre scelte da classe dirigente lo stiamo facendo, rendendo inclusivi i provvedimenti amministrativi, dove daremo sempre spazio ai diritti e visibili i nostri intenti, attraverso un'opera di sensibilizzazione che va fatta per arrivare alla gente".

"A questo - puntualizzano - servono le panchine dei diritti, una campagna civile aperta proprio dalla panchina arcobaleno, che al momento ci vede come primo capoluogo abruzzese ad aver scelto di realizzarla sul proprio territorio. Un'azione che porteremo avanti anche in sinergia con le scuole, perché nessuno si senta solo e ognuno abbia la libertà di vivere il proprio progetto di vita".