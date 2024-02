Il SS. Annunziata di Chieti tra i primi 60 ospedali in Italia secondo Newsweek

L’ospedale SS. Annunziata di Chieti resta stabile tra i primi 100 ospedali d’Italia secondo la classifica della rivista statunitense Newsweek. La struttura sanitaria figura al 52esimo posto (nel 2023 era 53esima) con un punteggio di 74.05%.

In Italia il primo ospedale secondo Newsweek è il policlinico Gemelli di Roma (35esimo nel mondo) con un punteggio pari a 93,57%, al secondo posto c’è il Niguarda di Milano e al terzo il San Raffaele sempre a Milano.

In Abruzzo il primo posto è dell’ospedale di Chieti, quello di Pescara si piazza 98esimo, mentre il Mazzini di Teramo è 115esimo.

La valutazione della rivista Newsweek ha riguardato 131 ospedali italiani. Tra i parametri analizzati per calcolare i punteggi figurano l’esperienza del paziente, la raccomandazione da parte degli esperti, i fattori di qualità ospedalier, l’implementazione dei Prom (Patient reported outcome measures) ovvero questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati.

In totale sono più di duemila gli ospedali analizzati da Newsweek. Nel mondo sul podio si trovano la Mayo clinic di Rochester, la Cleveland clinic di Cleveland e il Toronto General - university health network.

La classifica migliori ospedali d'Italia

1 Policlinico Universitario A. Gemelli 93.57% Rome

2 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 89.89% Milano

3 IRCCS Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato 89.03% Milano

4 Istituto Clinico Humanitas 88.98% Rozzano

5 Policlinico Sant'Orsola-Malpighi 87.13% Bologna

6 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona 80.48% Verona

7 Ospedale Policlinico San Matteo 80.42% Pavia

8 Azienda Ospedaliera di Padova 79.64% Padova

9 Ospedale Papa Giovanni XXIII 78.56% Bergamo

10 Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza 78.11% Torino

11 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 78.03% Firenze

12 Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia 77.84% Brescia

13 Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant'Andrea 77.78% Roma

14 IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova 77.72% Reggio Emilia

15 AOU Policlinico di Modena 77.36% Modena

16 Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 77.01% Negrar di Valpolicella

17 Ospedale di Bolzano 76.63% Bolzano

18 IRCCS Ospedale San Raffaele Turro - Gruppo San Donato 76.59% Milano

19 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 76.58% Varese

20 Ospedale di Parma 76.52% Parma

21 Ospedale dell'Angelo 75.99% Venezia

22 Presidio Ospedaliero Santa Chiara 75.77% Trento

23 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano 75.66% Torino

24 Ospedale Civile di Baggiovara 75.46% Modena

25 Ospedale San Martino di Genova 75.40% Genova

26 IRCCS San Gerardo 75.38% Monza

27 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 75.37% Pisa

28 Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi 75.30% Bologna

29 Ospedale San Donato 75.24% Arezzo

30 Istituto Clinico Scientifico Maugeri - Pavia 75.05% Pavia

31 Ospedale Luigi Sacco 75.03% Milano

32 Policlinico Umberto I 74.99% Roma

33 Ospedale P. Pederzoli 74.98% Peschiera Del Garda

34 Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia 74.97% Udine

35 Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza 74.95% San Giovanni Rotondo

36 Consorziale Policlinico di Bari 74.94% Bari

37 Clinica San Francesco 74.92% Verona

38 Ospedale Maggiore Policlinico 74.90% Milano

39 Azienda Ospedaliera di Perugia 74.85% Perugia

40 Fondazione Policlinico Tor Vergata 74.72% Roma

41 Ospedale di Treviso 74.68% Treviso

42 Arcispedale Sant'Anna 74.63% Ferrara

43 Ospedale San Giovanni Bosco di Torino 74.59% Torino

44 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli 74.53% Napoli

45 Ospedale di Pordenone - Santa Maria degli Angeli 74.39% Pordenone

46 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona Umberto I 74.31% Ancona

47 Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni 74.23% Lecco

48 Ospedale Morgagni e Pierantoni 74.21% Forlì

49 IRCCS Policlinico San Donato - Gruppo San Donato74.14% San Donato Milanese

50 Ospedale Mater Salutis di Legnago 74.09% Legnago

51 Ospedale di San Bassiano 74.07% Bassano Del Grappa

52 Ospedale SS. Annunziata Chieti 74.05% Chieti

53 Ospedale Santa Maria Nuova 74.00% Firenze

54 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico 73.88% Roma

55 Ospedale della Misericordia Grosseto 73.85% Grosseto

56 Ospedale Treviglio - Caravaggio 73.77% Treviglio

57 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 73.76% Roma

58 Presidio Ospedaliero di Mirano 73.75% Mirano

59 Presidio Ospedaliero San Martino 73.74% Belluno

60 Ospedale San Giuseppe di Empoli 73.72% Empoli

61 Ospedale Perrino 73.67% Brindisi

62 Presidio Ospedaliero Cardinal Massaia 73.56% Asti

63 Ospedale Santa Maria Annunziata 73.40% Bagno A Ripoli

64 Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero 73.38% Brescia

65 Ospedale San Bortolo di Vicenza 73.34% Vicenza

66 Ospedale di Cittadella 73.33% Cittadella

67 Ospedale degli Infermi di Rimini 73.31% Rimini

68 Azienda Ospedaliera dei Colli 73.26% Naples

69 IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio - Gruppo San Donato 73.25% Milano

70 Ente Ospedaliero Ospedali Galliera 73.24% Genova

71 Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST PU) - Presidio San Salvatore Centro 73.23% Pesaro

72 Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST PU) - Ospedale Santa Croce di Fano 73.21% Fano

73 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 73.19% Siena

74 Ospedale di Circolo - Busto Arsizio 73.18% Busto Arsizio

75 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia 73.15% Foggia

76 Ospedale San Paolo di Bari 73.13% Bari

77 Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro 72.85% Catania

78 Ospedale di Cremona 72.83% Cremona

79 Ospedale M. Bufalini di Cesena 72.80% Cesena

80 Nuovo Ospedale degli Infermi 72.66% Ponderano

81 Ospedale di Sassuolo 72.28% Sassuolo2

82 Ospedale Maggiore di Lodi 72.25% Lodi

83 Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 72.20% Roma

84 Presidio Ospedaliero F. Lotti Stabilimento di Pontedera 72.17% Pontedera

85 Ospedale Vito Fazzi 72.16% Lecce

86 Ospedale Sant'Antonio di Padova 72.15% Padua

87 Ospedale Villa Scassi 72.13% Genova

88 Ospedale SS. Annunziata di Savigliano 72.12% Savigliano

89 Ospedale San Filippo Neri 72.06% Roma

90 Ospedale Santa Maria delle Croci 71.94% Ravenna

91 Ospedale di Desenzano del Garda 71.93% Desenzano Del Garda

92 Ospedale Guglielmo da Saliceto 71.91% Piacenza

93 Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli 71.89% Acquaviva Delle Fonti

94 Ospedale di Belcolle 71.85% Viterbo

95 Ospedale San Paolo 71.84% Milano

96 Ospedale Livorno 71.82% Livorno

97 Presidio Ospedaliero Spirito Santo di Pescara 71.80% Pescara

98 Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio 71.78% Alessandria

99 Ospedale Sant'Anna 71.77% Como

100 Ospedale Santa Maria Goretti 71.75% Latina

101 Azienda Ospedaliera San Pio - Gaetano Rummo 71.74% Benevento

102 Ospedale Sandro Pertini 71.73% Roma

103 Ospedale di Mantova - Carlo Poma 71.70% Mantova

104 Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli 71.68% Vercelli

105 Nuovo Ospedale San Luca 71.39% Lucca

106 Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano 71.38% Caserta

107 Ospedale Santa Croce e Carle 71.37% Cuneo

108 Azienda Ospedaliera Santa Maria 71.36% Terni

109 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli 71.35% Napoli

110 Ospedale di Rivoli 71.32% Rivoli

111 Ospedale Città di Sesto San Giovanni 71.31% Sesto San Giovanni

112 Azienda Ospedaliera Papardo 71.29% Messina

113 Ospedale Maggiore di Crema 71.26% Crema

114 Presidio di Conegliano 71.24% Conegliano

115 Ospedale Giuseppe Mazzini 71.20% Teramo

116 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) 71.19% Trieste

117 Ospedale di Rovigo 71.18% Rovigo

118 Humanitas Gradenigo 71.17% Torino

119 Ospedale Bellaria 71.15% Bologna

120 Ospedale della Versilia 70.99% Camaiore

121 Ospedale Bolognini 70.84% Bergamo

122 Ospedale San Pietro Fatebenefratelli 70.80% Roma

123 Ospedali Riuniti Padova Sud 70.75% Monselice

124 Ospedale San Jacopo di Pistoia 70.66% Pistoia

125 Nuove Ospedale di Prato Santo Stefano 70.50% Prato

126 Ospedale San Francesco 70.31% Nuoro

127 Ospedale Alto Vicentino 70.29% Santorso

128 Azienda Ospedaliera Mater Domini 70.25% Catanzaro

129 Ospedale di Sondrio 70.18% Sondrio

130 Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga 69.95% Orbassano

131 Ospedale di Esine 69.90% Breno