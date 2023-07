Zeman, Braida, Benelli e Ricci protagonisti del premio Rocky Marciano

Zdenek Zeman, Ariedo Braida, Manuela Manu' Benelli e Giampaolo Ricci sono tra i vincitori della diciannovesima edizione del Premio Rocky Marciano. L'appuntamento è per sabato 22 luglio a Ripa Teatina, alle 21 nell'antico convento francescano: saranno tanti i campioni che verranno insigniti del riconoscimento dedicato all'indimenticabile e imbattuto campione dei pesi massimi di origini ripesi.

Il premio alla carriera verrà consegnato all'allenatore boemo del Pescara Calcio Zeman, dopo 40 anni di attività. Lo stesso riconoscimento verrà attribuito a una delle icone della pallavolo italiana, Manuela Benelli, la più titolata giocatrice tricolore che ha scritto pagine incredibili della disciplina e collezionato successi in serie prima di diventare allenatrice ed insegnante di volley.

Ad Ariedo Braida, storico architetto del Milan e del Barcellona, verrà attribuito un premio speciale alla carriera da dirigente sportivo. Lo sportivo abruzzese dell'anno è invece Giampaolo Ricci, ala della nazionale di pallacanestro: il cestista teatino ha vinto il terzo scudetto di fila, il secondo da quando indossa la mitica canotta dell'Olimpia Milano e sarà a Ripa Teatina proprio prima di partire con gli Azzurri per il periodo di preparazione ai Mondiali 2023.

Il premio di giovane sportivo abruzzese del 2023 è stato attribuito dalla giuria a Lucio Tavoletta, laureatosi campione d’Europa di judo nei 73 kg, classe cadetti. Le squadre dell'anno sono poi l'Amicacci Abruzzo, capace di centrare uno storico Double Scudetto-Supercoppa Italiana, e il Pineto Calcio, promosso per la prima volta in serie C e vincitore della Coppa Italia di Serie D.

Il pugile dell'anno è Emanuele Cavallucci, che ha da pochi giorni annunciato il ritiro, dopo aver conquistato ad aprile il titolo Ibf del Mediterraneo che nella sua personale bacheca è ora accanto al titolo italiano dei pesi welter alzato al cielo d'Abruzzo nel 2019. Il riconoscimento di dirigente abruzzese del 2023 è stato attribuito a Francesco Di Girolamo, da anni solida guida del Comitato FIP Abruzzo, mentre il giornalista abruzzese del 2023 è Luca Cilli, volto di Sky Sport.

“C’è grande fermento a Ripa Teatina per i preparativi del prossimo festival/premio Marciano - afferma Il sindaco Roberto Luciani - CHE continua ad attirare l’attenzione di molti sportivi che vedono nell’imbattuto campione di origini ripesi un’icona di uomo che ha interpretato il pugilato con grande autenticità. Anche quest’anno sul palco saliranno campioni abruzzesi ed eccellenze dello sport nazionale. Molti giovani stanno collaborando alla realizzazione di questa edizione del Festival, sotto la guida anche quest’anno del giornalista di Radio 24 Dario Ricci che ne è il direttore artistico, e Ripa si sta preparando all'accoglienza dei numerosi ospiti, tra cui una delegazione americana di Brockton, la città natale di Rocky Marciano”.

La cerimonia di premiazione sarà condotta dal giornalista Enrico Giancarli. Durante la serata del 22 saranno premiate anche le giovani promesse dello sport locale e regionale. La presentazione ufficiale del Premio Rocky Marciano e del Festival della letteratura sportiva, che si terrà a Ripa nei due giorni precedenti (giovedì 20 e venerdì 22).

Per il primo settembre, data in cui ricorrerà il centenario della nascita di Rocky Marciano, lo stesso sarà degnamente celebrato con un appuntamento ad hoc, predisposto dall'amministrazione comunale di Ripa e dal comitato del festival, coordinato da Gianluca Palladinetti con l'ausilio del vice sindaco con delega allo sport Marco Ricciuti ed il contributo della pro loco.