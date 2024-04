Torna il premio "Terrazza d'Abruzzo" a Guardiagrele: annunciate le date della terza edizione

Sono state ufficializzate le date del premio nazionale "Terrazza d'Abruzzo 2024". A farlo sapere è il sindaco di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio.

"Dopo un incontro con i vertici del Centro Studi Sport e Valori - spiega il sindaco - sono state definite le date della terza edizione del premio. Quest'anno i giorni prescelti sono 18,19 e 20 luglio con un format completamente rivoluzionato, partnership prestigiose, eventi, ospiti di livello assoluto e tante grandi novità che saranno annunciate nelle prossime settimane in una location prestigiosa.

Ringrazio gli organizzatori e siamo pronti fin d'ora ad accogliere turisti, ospiti e cittadini in una tre giorni che, mai come in questa edizione, si erge ad evento di rilevanza nazionale, tra i più prestigiosi e soprattutto variegati del panorama nazionale".