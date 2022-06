Pallamano Chieti: le ragazze dell'under 15 qualificate alle fasi nazionali

Le ragazze under 15 della Pallamano Chieti si qualificano per la fase nazionale. Grazie al secondo posto ottenuto in campionato, le neroverdi staccano il pass per il festival della Pallamano che si terrà dal 7 al 10 luglio a Misano Adriatico.

Nell'ultima giornata di campionato interregionale Abruzzo-Marche, le ragazze della Pallamano Chieti con una vittoria contro Teramo 22-14 e un pareggio contro il Camerano 18-18 hanno consolidato la seconda posizione nel proprio girone per l'accesso alle finals.

Questa la classifica finale: Camerano 15, Chieti 13, Lions Teramo 8, Chiaravalle 4, Cingoli 0.