Due medaglie di bronzo per la Teate Scherma ad Ariccia: premiate Arianna Bevilacqua e Bianca Falcone

Doppio successo per la Teate Scherma al torneo interregionale under 17 di Ariccia lo scorso weekend. Arianna Bevilacqua e Bianca Falcone, entrambe classe 2008, hanno conquistato un posto sul podio e le due qualificazioni in palio per la regione Abruzzo.

Rispettivamente ottava e undicesima dopo la fase a gironi, le due spadiste teatine si sono fatte strada fino alla semifinale: 15-2, 15-5, 15-9 e 15-9 i risultati di Arianna Bevilacqua, 15-4, 10-8, 9-8 e 15-11 quelli di Bianca Falcone.

L'emozione di avere una finale tutta in verde Teate si interrompe in semifinale ma le due atlete conquistano entrambe il terzo gradino del podio.

Due bronzi che arrivano a solo una settimana di distanza da quello conquistato da Francesco D'Amico nell'under 14. Oltre alla coppa, le due spadiste teatine tornano a casa essendosi assicurate entrambe la qualificazione per la fase nazionale, prevista a Catania per metà marzo.

Le due portacolori Teate Scherma hanno inoltre preso parte anche alla competizione della categoria superiore, quella dell'Under 20: la classifica finale vede Bianca Falcone in 21^ posizione e Arianna Bevilacqua in 36^.

Il prossimo appuntamento per gli atleti Teate Scherma in questo intenso avvio di 2024 sarà domenica 28 gennaio a Chieti: il Pala Colle Dell'Ara ospiterà infatti la 2^ prova regionale Assoluti di Spada maschile e femminile.