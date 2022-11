Maratona di New York: più di 30 abruzzesi alla partenza, a guidarli il teatino Cantera

C'è tanto Abruzzo alla maratona di New York, che si svolgerà domenica 6 novembre per le strade della Grande Mela.

Trentaquattro atleti in gara dalle quattro province correranno la 51/a edizione, come riferisce l'Ansa: ad accompagnarli il podista teatino Vittoriano Cantera, il "traghettatore dei maratoneti", che da oltre trent'anni organizza trasferte dall'Abruzzo e ha all'attivo decine di edizioni come atleta.

Alla partenza dal ponte Verrazzano saranno Gianni Padovani (L'Aquila), Gianluca Licari (L'Aquila), Aureliano Dandolo (Pescara), Camilla Trave (Cappelle sul Tavo), Luigi Palmerini (L'Aquila), Alessandra Litterio (Lanciano), Maria Pia Bracone (Chieti), Alessandro Ricci (Celano), Sisto Baliva (Celano), Angelo Rapino (Ortona), Gabriele De Cerchio (Vacri), Domenico Orfeo (Atessa), Sandro Mereu (Pescara), Gino Bellisari (Avezzano), Gaetano Cestola (Avezzano), Roberto Bondatti (Avezzano), Gloria Parone (Avezzano), Maria Antonietta Venditti (Avezzano), Elisabetta Cestola (Avezzano), Enrico Verini (L'Aquila), Massimo Costantini (L'Aquila), Marco Sallese (Casalbordino), Annamaria Terrazzi (Casalbordino), Davide Stratta (L'Aquila), Antonietta D'Amelia (Pescara), Angelo De Dominicis (Tortoreto), Maria Felicia De Sanctis (Mozzagrogna), Yari Perrotti (Vasto), Andrea Piscopo (Montesilvano).

Il più anziano è il 72enne Mario Bollini da Giulianova, alla sua 36 esima partecipazione. Nel gruppo abruzzese c'è anche l'aquilano Maurizio Dionisio, direttore generale dell'Arta, veterano delle maratone.

In tutto la spedizione italiana a New Tork conta 2.222 "runner".