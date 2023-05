Internazionali Tennis Francavilla: sabato il sorteggio del tabellone

Presentato ufficialmente al MUMI di Francavilla al Mare il Torneo Internazionale di Tennis Atp Challenger Tour che si svolgerà sui campi del Circolo Tennis Francavilla dal 7 al 14 maggio. Presenti diverse autorità che hanno sottolineato l’importanza dell’evento (il quinto organizzato a Francavilla), di rilevanza anche nel panorama tennistico nazionale.

Il sindaco di Francavilla Luisa Russo, dopo i saluti di rito, ha sottolineato il fatto che è una manifestazione che cresce di importanza di anno in anno ed è di primario livello tra gli eventi francavillesi ,con ricadute positive anche sul turismo e sull’immagine della città. Saluti portati anche dall’assessore allo sport di Francavilla Wiliams Marinelli, dall’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario e dal vice Presidente regionale del Coni Alessandra Berghella.

Il presidente Fit Abruzzo-Molise Luciano Ginestra, nel sottolineare la crescita della disciplina a livello nazionale, ha rimarcato l’impegno degli organizzatori e ringraziato il Circolo Tennis Francavilla per l’allestimento di un torneo di tale rilevanza. In collegamento video è intervenuto anche il direttore del torneo, Gianluigi Quinzi, allenatore dell'accademia Piatti di Bordighera, al secondo anno di direzione della manifestazione e vincitore, come atleta, dell’edizione 2018. Il programma è stato illustrato nel dettaglio dal presidente del Circolo Tennis Sporting Club, Francesco Ugolini.

Un torneo che prevede un montepremi di 80mila dollari, in aumento rispetto a quello del 2022, la cui edizione ha fatto registrare oltre 10mila presenze sugli spalti. Importante il sostegno degli sponsor, con in prima linea, come in precedenza, l’impresa Angelo De Cesaris, che ha portato i propri saluti e l’entusiasmo per l’evento. Dopo il sorteggio del tabellone di sabato 6 maggio, da domenica 7 inizieranno gli incontri di singolare (quelli di doppio da lunedi 8), a partire dalle ore 11.

Previsti anche due incontri serali lunedi 8 e giovedi 11. Le finali si giocheranno sabato 13 e domenica 14 maggio, uniche date a pagamento. Previsti nel corso della settimana, a integrazione del calendario delle gare, incontri con i giovani degli istituti scolastici e delle associazioni di Francavilla, oltre che con le scuole tennis abruzzesi; non mancheranno una cena evento con i giocatori (martedi 9) ed un Dj set party a fine giornata (giovedi 11).

Molto ricco il tabellone del singolare con i primi 21 iscritti tutti classificati entro i primi 230 posti del ranking mondiale, e che saranno integrati da 3 Wild cards e da 6 tennisti rivenienti dalle qualificazioni. Testa di serie n. 1 il britannico Liam Broady (132^ nel ranking), ma ci saranno anche il francese Benoit Paire (159^ già 18^), il russo Ivan Gakhov (162^) e Herbert Pierre- Hugues ( gia 2^ in doppio vincitore di 5 grande Slam e 2 Atp finals); tra gli italiani, Riccardo Bonadio (179^), Luciano Darderi (188^) e Lorenzo Giustino (223^). Interessante la partecipazione alle gare di doppio di Barrientos (66^)-Behar ( 64^) e Arends (99^) - Petro Tsisipas (124^ fratello minore di Stefanos) .

Le premiazioni di questo Atp Challenger 75 ci saranno domenica 14 dopo la finale di singolare. Attese a Francavilla, per il torneo, oltre 200 persone tra atleti, tecnici e famiglie.