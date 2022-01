Festival Rocky Marciano: VI edizione per il premio letterario "Storie di Sport"

Fa il suo ritorno, per la sesta edizione, il premio letterario "Storie di Sport" che ogni anno registra una crescita di adesioni. L'anno scorso, al concorso, organizzato dalla Scuola Macondo-l'Officina delle Storie con il patrocinio del Comune di Ripa Teatina hanno partecipato 232 autori provenienti da tutta Italia ed è diventato ormai un appuntamento fisso del Festival Rocky Marciano che si tiene ogni anno nel mese di luglio a Ripa Teatina.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Abruzzo e del Coni Abruzzo. "Storie di Sport", ideato da Peppe Millanta, direttore della Macondo, coniuga il mondo dello sport e quello della scrittura: questo matrimonio dà vita a storie spettacolari di atleti, ma anche a racconti che abbiano come cornice lo sport, osservato in tutte le sue sfaccettature.

"L'amministrazione comunale di Ripa Teatina continua il suo percorso di promozione della cultura sportiva - spiega l'assessore allo sport Gianluca Palladinetti, «e all'interno di questa promozione il concorso letterario ha acquisito ormai un ruolo importante; non bisogna dimenticare che lo sport e tutto ciò che ruota intorno ad esso fa parte di una sana quotidianità per le persone e noi vogliamo proprio evidenziare, anche in un momento difficile, quanto è importante questo settore sia per il corpo che per l'anima, ed ecco che per il nostro territorio da anni è una forma di cultura che vogliamo promuovere".

Vincitore della scorsa edizione è stato Paolo Patui, scrittore, drammaturgo e insegnante di San Daniele del Friuli, con il racconto "Chiquito, dieci e lode".I racconti verranno giudicati da una giuria composta da esperti dell'editoria: Loretta Santini (direttrice editoriale Elliot), Francesca Chiappa (Hacca Edizioni), Francesco Coscioni (Neo Edizioni), Raffaele Riba (editor e scrittore), Lorenza Stroppa (editor Ediciclo Editore e scrittrice), Roberto Di Pietro (Agente Letterario Edelweiss), Athos Zontini (scrittore e scout per la rivista Achab), Patrizia Angelozzi (Angelozzi Comunicazione) e Paolo Primavera (Edicola Ediciones).

Il bando è online e il termine ultimo per l'invio del racconto (via mail a premioletterariostoriedisport@gmail.com) è il 15 maggio 2022.

In palio un premio di 1000 euro.