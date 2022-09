Circuito Internazionale d’Abruzzo: torna il trofeo delle Regioni

Al via l’edizione 2022 del Trofeo delle Regioni che si svolgerà presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo di Villa Torre. Sabato 1 e domenica 2 ottobre la due giorni dedicata interamente agli appassionati, ai piloti e agli addetti ai lavori delle due ruote, che vedrà la partecipazione di 50 piloti provenienti da 12 regioni italiane. Arriveranno, infatti, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, dalla Sardegna, dalla Puglia, Veneto, Campania, Piemonte, Abruzzo, Lazio, Basilicata, Marche ed Umbria.

I titoli in palio sono due: On Road e Off Road.

Si partirà sabato mattina dalle ore 9.00 con le prove libere per tutte le categorie più la messa a punto delle moto. Alle 18 è prevista la presentazione delle squadre dove sarà presente anche il sindaco di Ortona Leo Castiglione e l’amministrazione comunale. Dalle 20.00 cena tipica abruzzese con arrosticini e birra. Domenica, invece, giornata dedicata alle gare.

La novità è rappresen tata dal Trofeo delle Regioni Supermoto. Nello stesso giorno e sulla stessa pista in cui andrà in scena la competizione a squadre, si svolgeranno gare di contorno dedicate a donne e Junior. Si tratta del Trofeo CID’A (Circuito Internazionale d’Abruzzo), che aprirà alle categorie S Junior e Femminile, che correranno gare tra loro separate.

I ragazzi potranno osservare da vicino alcuni dei piloti più forti del territorio.