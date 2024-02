Campionato nazionale di Ginnastica ritmica a Chieti: l'organizzazione è targata Armonia d’Abruzzo

Prima prova del campionato nazionale di Serie A1, A2 e B, dove, nella cornice del Palatricalle, questo weekend si affronteranno 37 squadre con 250 atlete provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo. Si sfideranno le campionesse mondiali in carica e le migliori ginnaste del Team Italia.

La manifestazione è organizzata dalla pluri decorata società teatina, Armonia d’Abruzzo, guidata dalla professoressa Anna Mazziotti e dal tecnico nazionale Germani Germana, insieme alla Federazione Ginnastica d’Italia e al Comitato Regionale. Scenderanno in campo per l’Armonia, società di A1, 8 volte campione d’Italia, le ginnaste del Team Italia, Alice Capozucco, Enrica Paolini e Asia Fedele, tutte e tre ginnaste abruzzesi, insieme alla campionessa Ucraina, Viktoriia Onopriienko, quinta ginnasta al mondo.

La manifestazione inizierà sabato 17 alle ore 15 con la A2, dove ci sarà in prestito per i colori della Puglia, la ginnasta Martina Reggiani. Alle ore 18 inizierà la A1, dove per i colori dell’Aurora Fano scenderà in pedana la ginnasta teatina Anastasia Chiulli.

Domenica alle ore 10 inizierà la serie B con le ginnaste dell’Armonia d’Abruzzo, Elisa Maria Comignani e Ginevra Giacco in prestito alla Puglia e alla Lombardia.