Weekend di sport a Chieti: all'Angelini i campionati nazionali Libertas di Atletica leggera

Tornano a Chieti i campionati nazionali di atletica leggera su pista organizzati dell'ente di promozione sportiva Libertas. Si tratta della 67esima: il centro regionale sportivo Libertas Abruzzo si avvarrà della collaborazione delle associazioni sportive affiliate e del comitato regionale Fidal.

La manifestazione si terrà allo stadio Angelini di Chieti i prossimi 3 e 4 luglio sulla pista "Pietro Mennea".

“Dopo il grande successo di pubblico nelle manifestazioni passate - sottolinea il presidente regionale Libertas Abruzzo, Massimiliano Milozzi - speriamo di ripeterci quest’anno. È un periodo particolare: abbiamo messo sul manifesto l’hashtag 'Ripartenza'. È stato importante avere l’aiuto di tutte le associazioni, Libertas e non. Un ringraziamento va anche alla Fidal Regionale per l’apporto che ci ha dato. Dovremo farci apprezzare come organizzazione anche quest’anno, ma soprattutto ci teniamo particolarmente a valorizzare ciò che Chieti rappresenta come città".

Attesi al momento circa 450 atleti. Le strutture ricettive teatine sono sold out.

Alla presentazione è intervenuto anche l'assessore allo Sport, Manuel Pantalone che si è adoperato in prima persona per il reperimento di fondi dalla Regione che ha stanziato 5mila euro.

"Abbiamo predisposto l'impianto dello stadio Angelini e supportato a livello organizzativo la Libertas Abruzzo - ha spiegato Pantalone - per questo evento di rilevanza nazionale. In generale per quanto riguarda gli impianti comunali stiamo facendo un grande sforzo per ottimizzare le risorse e cerchiamo ogni strumento per finanziaria per supportare e garanitre la piena efficienza delle nostre strutture".